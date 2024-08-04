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        Haberler Gündem Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Güncel haberler

        Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 00:14 Güncelleme: 04.08.2024 - 00:15
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        Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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        Türkan Pınar'ın (54) kullandığı otomobil, Gediz-Kütahya kara yolunun 10. kilometresinde ters yöne giren Ahmet Çeri (68) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler Pınar ve Çeri ile aynı araçta bulunan Semra (60) ve Hilmi Anıl (69), Karani Yağum (95) itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarıldı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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