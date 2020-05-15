Kütahya'da kaçak ekilen 69 bin kök haşhaş imha edildi

AA

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıntaş ilçesine bağlı Beşkarış köyü ile Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyündeki tarlalara kaçak haşhaş ektiği bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, her iki köyde yaklaşık 4 dönümlük tarlaya haşhaş ekildiğini belirledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileriyle yapılan görüşmelerde haşhaşın izinsiz ekildiğinin tespit edilmesi üzerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkileri nezaretinde tarladan sökülen 69 bin kök haşhaş imha edildi.

Tarla sahipleri A.D ile M.A.P. gözaltına alındı.

