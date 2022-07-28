Kaçak elmas operasyonu: 1 gözaltı 0:00 / 0:00

DHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, jandarma ekiplerinin operasyonunda elmas olduğu değerlendirilen 21 taş obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı ilçesinde T.P. adlı şüphelinin elinde bulundurduğu elmasların gramını 10 bin dolar karşılığında satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. T.P.'nin evinde yapılan aramada elmas olduğu değerlendirilen toplam 389 gram ağırlığında 21 taş obje, arama dedektörü ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan T.P. hakkında adli işlem başlatıldı.