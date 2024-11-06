Kütahya'da "Mahallede Aile Atölyesi" projesi

Kütahya Belediyesi ve Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan "Mahallede Aile Atölyesi" projesi, Parmakören Sosyo-Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerle sürüyor.

Parmakören, Akkent ve Hilalkent mahallelerinde yaşayan vatandaşlar bir araya geldiği etkinlikte, ailelerin gündelik yaşamda karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm önerileri sunuldu ve uzman eğitmenler tarafından aile yaşam becerileri eğitimi verildi.

Aileler, merak ettikleri sorulara yanıt bulurken, gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, mahalle muhtarlarının da katılımıyla desteklenen etkinliklerde hazırlanan aktivitelere katılan çocuklara sürpriz hediyeler ve ikramlarda bulunuldu.