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        Haberler Gündem Güncel Kütahya'da manda yetiştiricilerine damızlık desteği | Son dakika haberleri

        Kütahya'nın 14 köyündeki manda yetiştiricilerine damızlık desteği

        Kütahya'da, manda yetiştiriciliği yapılan köylere "Halk Elinde Manda Islahı Projesi" kapsamında 14 damızlık hayvan dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle proje kapsamında ilk kez manda göletleri ve gölgelikleri yapmaya başladıklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 15:31 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:31
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        Kütahya'da manda yetiştiricilerine damızlık desteği
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        Manda sayısı bakımından önemli bir seviyede bulunan Kütahya'da, manda yetiştiren işletme sayısının artırılması amacıyla İl Özel İdaresi'nin finansal desteğiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce "Halk Elinde Manda Islahı Projesi" hayata geçirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, İl Özel İdaresinin bahçesinde düzenlenen damızlık teslim töreninde, mandacılığı stratejik sektör olarak kabul ettiklerini ve sektörü geliştirmek adına proje hazırladıklarını söyledi.

        Kütahya'daki manda varlığının yaklaşık 4 bin adet olduğunu belirten Yeniay, şöyle konuştu:

        "Manda yetiştiriciliği ilimiz için gerçekten çok kıymetli. Bunu geliştirmek için proje hazırladık. İl Özel İdaremizin 1 milyon 250 bin lira bütçe desteğiyle 14 mandamızı temin ettik. Bu mandalarımızı, manda yetiştiriciliği yaygın olan 14 köyümüze hibe ediyoruz. Bu sayede inşallah ilimizde mandacılığı daha da geliştirmiş olacağız."

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        Yeniay, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle proje kapsamında ilk kez manda göletleri ve gölgelikleri yapmaya başladıklarını sözlerine ekledi.

        Programda, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile diğer protokol üyeleri, hak sahibi köylerin muhtarlarına manda teslim belgelerini verdi.

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        #Kütahya
        #halk elinde manda ıslahı projesi
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