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        Kütahya'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu

        Kütahya'da masaj salonlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 3 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda küçük yaştaki kız çocuklarının fuhşa zorlandığı belirlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 06:51 Güncelleme: 08.11.2024 - 06:51
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        Kütahya'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu
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        Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 'Fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik veya zorlama' suçlarının işlendiği iddiasıyla masaj salonlarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

        YAŞI KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞU FUHUŞ YAPARKEN YAKALANDI

        Polis, tanık ifadelerinin ardından fuhuş yapıldığı iddia edilen 3 masaj salonuna operasyon düzenlendi.

        DHA'nın haberine göre; operasyonda küçük yaştaki kız çocuğunun da fuhşa zorlandığı tespit edildi. ‘Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek’ suçlamasıyla H.Ç. (40) ile N.K. (48) isimli şüpheliler gözaltına aldı. Küçük yaştaki 2 kız çocuğu ile birlikte 7 kadın yakalandı.

        MASAJ YAPTIĞINI İDDİA EDEN MÜŞTERİYE İŞLETMECİDEN TEPKİ

        Küçük yaştaki kız çocuğu ile fuhuş yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, "Yemin ediyorum fuhuş yapmadık. Bacaklarım ağrıyor deyince, ben de masaj yapayım dedim" diyerek kendini savundu. Masaj salonu sahibi H.Ç. ise müşteriye, "Ben ne yapacağım şimdi. Onların suçunu ben niye çekiyorum" diyerek tepki gösterdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

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        #Kütahya
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