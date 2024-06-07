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        Haberler Gündem Güncel Kütahya'da okul inşaatında çökme: İşçiler beton kalıpların altında kaldı | Son dakika haberleri

        Kütahya'da okul inşaatında çökme: İşçiler beton kalıpların altında kaldı

        Kütahya'da bir okul inşaatında beton atılırken çökme meydana geldi. Çökme sonucu beton blokların altına kalan 5 işçi yaralandı. İşçilerden biri olay yerinde tedavi edilirken, diğerleri ise hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:22 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:22
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        Kütahya'da bir inşaatta beton atılırken yaşanan çökme sonucu 5 işçi yaralandı.

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        Mecidiye Mahallesi'ndeki Abdurrahman Paşa İlkokulu inşaatında beton atıldığı sırada kalıplarda çökme meydana geldi.

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        Kalıpların altında kalan işçiler Bayram Şakar, Recep Tunç, Recep Can, Hüseyin Çakar ve İbrahim Kayıoğlu yaralandı.

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        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekilpleri sevk edildi.

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        Yaralılardan Şakar'ın tedavisi olay yerinde ambulansta yapıldı. Diğer 4 işçi ise kentteki hastanelere götürüldü.

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        Olay yerinde inceleme yapan Vali Musa Işın, yetkililerden bilgi aldı.

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        Vali Işın, "Tavandaki kalıpta bir çökme meydana geldi. 5 yaralımız söz konusu, biri ayakta. Diğer yaralılarımız hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikeleri yok ancak doktor ve muayene aşamasından sonra durumlarını net bir şekilde öğrenmiş olacağız. Çok şükür hayati tehlikesi olan arkadaşımız hali hazırda görünmüyor. Ayrıca, bu olayla ilgili bir inceleme başlatıyorum. Burada bir müteahhit hatası var mıdır yok mudur diye, teknik açıdan hemen bir heyet görevlendirilip, bu konuda bir araştırma yapılacak. Onun neticesinde sebebini de öğrenmiş olacağız" dedi.

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        #Kütahya
        #okul inşaatında çökme
        #iş kazası
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