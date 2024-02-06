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        Haberler Gündem Kütahya'da operasyonda polise saldırdığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda, polise saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 19:00 Güncelleme: 06.02.2024 - 19:00
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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirip kent merkezinde sattıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen ve gözaltına alınmamak için polise direnen T.B.E, K.K. ve C.Ç'nin saldırısına uğradı.

        Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda, yaklaşık bin sentetik hap, 8,32 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "görevli memura mukavemet" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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