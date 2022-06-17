Kütahya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tuncay Y. idaresindeki 34 DHN 309 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Yaşar Yanak yaralandı. İHA'nın haberine göre; yaralılar Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralanan Yaşar Yanık (50), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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