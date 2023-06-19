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Kütahya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da otomobil, içerisinde bulunan gençlerin sosyal medyadan canlı yayın yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kütahya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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AA

Kütahya'da sosyal medyadan canlı yayın yapıldığı sırada devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 12. kilometresinde bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekipler, araçtaki İdris Demir'in (23) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Mustafa Pınar (24), 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Demir'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Araçtaki gençlerin, kaza esnasında sosyal medyadan canlı yayın yaptığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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