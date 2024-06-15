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        Haberler Gündem Kütahya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kütahya'da otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

        Kütahya'da bir otomobilin yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 00:56 Güncelleme: 15.06.2024 - 00:56
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        Kütahya'da otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı
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        İsa Çakır idaresindeki otomobil, Kütahya-Seyitömer kara yolunda savrulduğu tarladaki ağaçlara çarptı.

        Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce araçtan yaralı çıkarılan sürücü ile Saniye Çakır ve Ramazan Öncü Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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