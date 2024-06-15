Kütahya'da otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı
Kütahya'da bir otomobilin yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Giriş: 15.06.2024 - 00:56 Güncelleme: 15.06.2024 - 00:56
İsa Çakır idaresindeki otomobil, Kütahya-Seyitömer kara yolunda savrulduğu tarladaki ağaçlara çarptı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan yaralı çıkarılan sürücü ile Saniye Çakır ve Ramazan Öncü Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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