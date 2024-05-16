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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da otomobilin çarptığı yaşlı çift yaralandı

        Kütahya'da otomobilin çarptığı yaşlı çift yaralandı

        Kütahya'da üst geçidi kullanmak yerine karayolundan karşıya geçmeye çalışan yaşlı çifte otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen karı koca yaralanırken, otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 06:48 Güncelleme: 16.05.2024 - 06:48
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        Otomobilin çarptığı yaşlı çift yaralandı
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        Kütahya'da üst geçidi kullanmak yerine bulvara çıkan Salih Tokerim (71) ile eşi Yasemen Tokerim (64) otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek yaralandı.

        DHA'nın haberine göre; kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Tren Garı mevkisinde meydana geldi. Abdurrahman Kara Bulvarı'ndan Tren Garı istikametine giden Salih ve Yasemen Tokerim çifti, 3 metre mesafedeki üst geçidi kullanmak yerine karayolundan karşıya geçmek istedi. Ancak bu sırada Kütahya’dan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan Tuğba Çolak idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Salih ile Yasemen Tokerim’e çarparak metrelerce sürükledi.

        YARALI ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerince bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı çift, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından trafik akışı normal seyrine döndü.

        SÜRÜCÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

        Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken sürücü Tuğba Çolak ise ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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