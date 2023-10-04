Kütahya'da semt pazarında bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu 2 esnaf yaralandı

Kütahya'da semt pazarında bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu 2 esnaf yaralandı

Kütahya'da semt pazarında bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu 2 esnaf yaralandı Kütahya'da semt pazarında silahlı saldırı. Saray Mahallesindeki pazara gelen Ö.Ö, sabah araç park etme meselesi yüzünden yeğenini darbettiğini öne sürdüğü, esnaf H.Eye doğru tüfekle ateş etti. Çevrede bulunan zeytinci Mustafa E. ve peynirci Tamer Ö, saçmaların bacaklarına isabet etmesi nedeniyle yaralandı

Anadolu Ajansı Giriş: 04.10.2023 - 22:26 Güncelleme: 04.10.2023 - 22:26 facebook

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