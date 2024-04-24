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        Haberler Gündem Kütahya'da silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı - Güncel haberler

        Kütahya'da silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı

        Kütahya'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 22:39 Güncelleme: 24.04.2024 - 22:39
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        Silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
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        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, M.U., E.D., H.D., E.D., Y.V. ve B.M.'nin il dışından getirdikleri silahları sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon için harekete geçildi. Şüphelilere ait 7 adrese eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri, 6 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 5 av tüfeği, 127 adet av tüfeği kartuşu, 13 adet tabanca fişeği ve 5 tabanca şarjörü ele geçirildi.

        Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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