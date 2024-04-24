Kütahya'da silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, M.U., E.D., H.D., E.D., Y.V. ve B.M.'nin il dışından getirdikleri silahları sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon için harekete geçildi. Şüphelilere ait 7 adrese eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri, 6 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 5 av tüfeği, 127 adet av tüfeği kartuşu, 13 adet tabanca fişeği ve 5 tabanca şarjörü ele geçirildi.