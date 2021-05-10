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Kütahya'da "tam kapanma" tedbirlerine uyulduğu gözlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te sona erecek "tam kapanma" dolayısıyla Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Balıkesir, Bilecik ve Yalova'da haftanın ilk günü sakin geçiyor.

Kütahya'da
AA

Bursa'da sabah saatlerinde kısıtlamalardan muaf olup iş yerlerine gitmek isteyenlerin araçları ve servislerinden kaynaklanan kısmi hareketlilik yerini sessizliğe bıraktı.Daha önce yoğunluk yaşanan meydan, cadde ve yollar, Hüdavendigar Parkı, Tophane Saat Kulesi, Ulu Cami, Kozahan ve Emir Sultan ile Kent Meydanı gibi bölgeler boş kaldı.Polis ekipleri, kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştirdi.

- Eskişehir

Eskişehir'in en yoğun yerlerinden İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel caddeleri ile Porsuk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.Kentte belirlenen uygulama noktalarında görevli ekipler kontroller yapttı.

- Çanakkale

Çanakkale'de yaya yoğunluğunun olduğu Kordon Boyu, Çarşı ve Demircioğlu caddeleri başta olmak üzere kent genelinde sessizlik devam ediyor.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen noktalarda durdurdukları araç sürücülerinin seyahat ve izin belgelerini kontrol etti. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda temizlik yaptı. Kent içi araç yoğunluğunda ise azalma gözlendi.

- Kütahya

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana kavşaklarda oluşturdukları kontrol noktalarında denetimlerini sürdürdü.Mahalle girişlerinde kısıtlamayla ilgili denetim yapan ekipler, izin belgesi olmayan kişiler hakkında tutanak düzenledi.

- Balıkesir

Balıkesir'de de cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.Daha önce yoğunluk yaşanan Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar caddeleri boş kaldı.Belirli noktalarda denetim gerçekleştiren polis ekipleri, araçlarda bulunanların izin belgelerini kontrol etti.

- Bilecik

Bilecik'te, kentin en işlek noktalarından Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda da sessizlik hakim oldu.Kentin giriş ve çıkışlarında oluşturulan noktalar ile önemli cadde ve meydanlarda devriye görevi yürüten ekipler, yaya, araç ve iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürdü.Bilecik-Sakarya kara yolunda kısıtlamaların olmadığı döneme göre trafikteki araç yoğunluğu azaldı.

- Yalova

Yalova'da özellikle sahil bandı ve ana yollar başta olmak üzere kent geneli sessizliğe büründü.Belirlenen noktalarda denetim yapan polis ekipleri, durdurdukları araçlardaki kişilerin izin belgelerini kontrol etti.

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