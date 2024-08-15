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        Haberler Gündem Kütahya'da tarihi binada çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Kütahya'da tarihi binada yangın çıktı

        Kütahya'da üç katlı tarihi binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 22:37 Güncelleme: 15.08.2024 - 22:37
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        Kütahya'da tarihi binada yangın
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        İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'ndeki üç katlı tarihi ahşap binadan yükselen alevleri görenlerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından bitişikteki diğer ahşap binalara sıçramadan güçlükle söndürüldü.

        Tarihi binayı kullanılamaz hale getiren yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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