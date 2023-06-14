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Kütahya'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kütahya'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
AA

Hasan S. yönetimindeki otomobil, Çavdarhisar-Emet kara yolu Yağdığın köyü yakınlarında karşı yönden gelen Mehmet C'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 4 kişi, ambulanslarla Çavdarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan aynı araçtaki Emine Kurt ile Kezban Semiz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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