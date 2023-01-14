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Kütahya'da yanlışlıkla kendini ve 2 arkadaşını tabancayla vurdu!

Kütahya'da meydana gelen silah kazasında bir kişi, oynadığı tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu kendini ve 2 arkadaşını yaraladı

Kütahya'da yanlışlıkla kendini ve 2 arkadaşını tabancayla vurdu!
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DHA

Kütahya'da M.Ü, oynadığı tabancanın ateş alması sonucu kendisi ve arkadaşı F.E'yi elinden, diğer arkadaşı ise M.D. ise bacağından yaralandı.

DHA'nın haberine göre; Fuatpaşa Mahallesi Şehit Teğmen Necdet Alev Sokak üzerindeki bir apartmanda oturan M.Ü, arkadaşları F.E. ve M.D. ile bir araya geldi.

İddiaya göre; M.Ü, elinde oynadığı tabancayla yanlışlıkla ateş etti. Silahtan çıkan kurşun M.Ü. ve F.E’yi parmağından, M.D’yi ise bacağından yaraladı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Ruhsatsız tabancaya ise polis ekiplerince el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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