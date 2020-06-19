Kütahya'da yıldırım isabet eden genç kızın cenazesi toprağa verildi

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Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Seda Öztürk'ün naaşı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak merkeze bağlı Hamidiye Kızılcaören köyüne getirildi.

Cenaze, genç kızın babaevinin önünde köy imamı Faruk Kutlu'nun dua etmesi ve helallik alınmasının ardından köy mezarlığının yanındaki alana taşındı.

Cuma namazı sonrası sosyal mesafeye uyularak kılınan cenaze namazına, Seda Öztürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze daha sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

Seda Öztürk'ün, Yakup ve Emine Öztürk çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olduğu belirtildi. Çiftin en büyük çocuğu olan kızlarının yaklaşık 40 yıl önce kuyuya düşerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Faruk Kutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitede 3. sınıfı bitiren öğrencinin mezuniyetinden sonra eğitimci olmak istediğini söyledi.

Hamidiye Kızılcaören köyünde dün Seda Öztürk (22) ile annesi ve babasının oturduğu çardağın yanındaki ağaca yıldırım isabet etmişti. Köy Muhtarı Özkan Yiğit'in aracına alınan genç kız, yolda ambulansa nakledildikten sonra hastaneye ulaştırılamadan hayatını kaybetmişti.