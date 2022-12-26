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Kütahya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen TIR sürüklenerek otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Kütahya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
AA

Kütahya'nın Emet ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

M.K. yönetimindeki 43 PG 190 plakalı tır, Emet-Tavşanlı kara yolu Cevizdere Şehitliği yakınlarında, devrildikten sonra sürüklenerek karşı yönden gelen Vedat K'nın kullandığı 43 PE 323 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Vedat K, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan tır sürücüsü M.K ile otomobildeki M.K, E.K ve 2 yaşındaki E.K, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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