Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Kütahya'dan deprem bölgesine 25 ton içme suyu

Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kütahya'nın Domaniç ilçesinden 25 ton içme suyu deprem bölgesine gönderildi.

Elazığ depremi
DHA

Domaniç Belediyesi tarafından temin edilen yaklaşık 25 ton içme suyu, deprem bölgesine gönderildi. Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, “Elazığ Belediye Başkanımızı arayıp yardım etmek istediğimizi söyledim ve neye ihtiyaçları olduğunu sordum. Başkan da en çok içme suyuna ihtiyaçları olduğunu söyledi. İlçemizde faaliyet gösteren bir su üretim fabrikasından satın aldığımız 25 ton içme suyu, yardımsever iş insanlarımızdan Sinan Uysal'ın TIR'ı ile yola çıkardık. Bölgeden yeni bir talep gelirse daha fazla su göndermeye hazırız" dedi.

Suların deprem bölgesine götürülmesi için ücretsiz olarak TIR'ını tahsis eden Domaniçli iş insanı Sinan Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesine yardım etmek isteyenlere araçlarını hiçbir ücret talep etmeksizin tahsis edeceğini duyurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Deprem bölgesine gelen gönüllülerden yardım zinciri
GÜNDEMDeprem bölgesine yardım zinciri
SON DAKİKA: Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem oldu! 28 Ocak Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler
GÜNDEMMarmaris'te korkutan deprem!
THY, Çin uçuşlarında görevli kabin ekibine maske ve eldiven kullanma izni verdi
GÜNDEMTHY kabin ekibine maske izni
Kırmızı bültenle aranan şarkıcı İstanbul'da gözaltına alındı
GÜNDEMKırmızı bültenle aranan şarkıcıya İstanbul'da gözaltı
Af yasası SON DURUM! Af yasası ne oldu son dakika bugün 2020? 28 Ocak Af yasası son gelişmeler
GÜNDEMAf yasası son dakika bugün ne oldu 2020
Ankara'da 6 yıldır aranan hükümlü yakalandı
GÜNDEM6 yıldır aranan hükümlü yakalandı
SON DAKİKA! Manisa'da bir deprem daha! 28 Ocak Kandilli Rasathanesi-AFAD son depremler
GÜNDEMManisa'da bir deprem daha!
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı
GÜNDEMFETÖ şüphelileri sınır hattında yakalandı
Vezneciler saldırısında rekor ceza istendi!
GÜNDEMVezneciler saldırısında rekor ceza talebi!
Hasara rağmen mühürlü binalarına geri döndüler!
GÜNDEMHasara rağmen evlerine geri döndüler!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X