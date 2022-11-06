Otomobil, elektrikli bisiklete çarptı; 1 yaralı

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü İbrahim Nigiz (44) yaralandı.

Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolu Otogar kavşağında meydana geldi. Kavşaktan kontrolsüz şekilde yola çıktığı iddia edilen İbrahim Nigiz idaresindeki elektrikli bisiklete, Mustafa Coşkun yönetimindeki 43 ADD 492 plakalı otomobil çarptı. Kazada İbrahim Nigiz yaralandı. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nigiz, tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi için polise merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-11-06 10:36:36



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