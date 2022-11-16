Kütahya'da evde patlama: 2'si ağır 7 yaralı (2)



AYNI SOKAKTA İKİNCİ PATLAMADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Moymul Mahallesi Hacibalilar Sokak´ta dün gece gaz sızıntısı nedeniyle 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamanın yaşandığı sokakta akşam saatlerinde Fatih ve Münire B. çiftine ait evde de patlama meydana geldi. Patlamada evde bulunan aile bireylerinden Münire B. (43) ve Fatih B. (43) çifti ile çocukları Haydar B. (21) yaralandı. Yüzünden yaralanan Münire B. ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yanık Ünitesine sevk edilirken, eşi ve çocuğu ise Tavşanlı da tedavi altına alındı.

YEMEK YAPARKEN PATLAMA MEYDANA GELDİ

Polis ekiplerince yapılan incelemede akşamki patlama nedeniyle ikamet sahiplerinin doğalgaz vanasını kapattıkları ve yemek hazırlıkları için küçük tüpü yakmaya çalıştıkları sırada patlamanın meydana geldiği tespit edildi. İkinci patlamanın yaşandığı evde polis, itfaiye ve doğalgaz arıza ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN

2022-11-16 18:17:22



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