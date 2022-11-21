Gediz'de çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi



Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde çıkan yangında iki ev ile bir odun deposu kullanılamaz hale geldi.

Gediz'in Göynükören köyünde Yaşar Çalışkan'a ait ahşap evde bugün öğlen saatlerinde yangın çıktı. Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede bitişikteki iki katlı eve ve yanında bulunan odun deposuna sıçradı. Yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Gediz ve çevre belde belediyelerinden gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. 3 saatte kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, evler ve odun deposu kullanılamaz hale geldi.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen Gediz Belediye İtfaiye ekibinden Muammer Ertürk, sağlık ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Gediz Mehmet ALTINTAŞ

2022-11-21 22:59:21



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