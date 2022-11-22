

KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da şehirlerarası otobüs terminaline bırakılan ve görenlerin şüphelenerek ihbar ettiği valiz, fünye ile patlatıldı. Validen kıyafet çıkarken sahibi yabancı uyruklu Z.A. polis merkezine götürüldü.

Kütahya şehirlerarası otobüs terminalinin yolcu bekleme bölümünde sahipsiz valiz görenler, polise ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen polis ekipleri, otogarı boşaltıp valizin çevresini güvenlik şeridine aldı. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı, valizi terminalin peron bölümüne çıkararak uzaktan kumandalı fünye ile patlattı. Kontrollü patlatmanın ardından valizin içinden kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı. Polis ekiplerince yapılan güvenlik kamerası incelemelerin ardından valizin sahibinin Somali uyruklu Z.A. isimli kadın olduğu tespit edildi. Yakalanan Z.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)Görüntü Dökümü:

-Çantadan detaylar

-Polis ekiplerinden detay

-Valizin terminal dışına çıkarılması

-Valizin fünye ile patlatılması

-Terminalden detaylar

-Şüphelinin ekip aracına alınması

-Terminal dışından görüntü

-Genel görüntüler

DHA-Gündem Türkiye-Kütahya KÜTAHYA,(DHA)

2022-11-22 00:55:58



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