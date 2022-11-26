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Alkollü sürücü, polisten kaçtığı ciple ağaca çarptı

DHA

Alkollü sürücü, polisten kaçtığı ciple ağaca çarptı


KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da kullandığı cip ile bir araca çarpan ve tesadüfen olay yerinden geçen polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü T.D., takip sonucu ağaca çarparak durdu. T.D.'nin 3.35 promil alkollü olduğu tespit edildi. 
Kaza Kütahya-Tavşanlı karayolunda meydana geldi. Kütahya'dan Tavşanlı istikametine giden T.D. yönetimindeki 20 AFR 713 plakalı cip, aynı yönde seyreden başka bir araca çarparak kaza yaptı. O esnada olay yerinden geçen polis ekiplerinin 'dur' ikazlarına uymayan sürücü olay yerinden kaçtı. Yaklaşık 5 kilometre süren takibin ardından T.D., Gaybiefendi Mahallesi Haber Sokakta ağaca çarparak durdu. Kazadan yara almadan kurtulan T.D., polis ekiplerince yakalandı. Yapılan alkol muayenesinde 3.35 promil alkollü olduğu tespit edilen T.D. gözaltına alınarak, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği´ne götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya KÜTAHYA,(DHA)
2022-11-26 22:23:20

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