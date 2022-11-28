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'Dil düşürme' yöntemiyle hırsızlık yapan 2´si kadın, 3 şüpheli tutuklandı

DHA

'Dil düşürme' yöntemiyle hırsızlık yapan 2´si kadın, 3 şüpheli tutuklandı


KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, 'dil düşürme' yöntemiyle girdikleri evden çok sayıda altın ve para çaldığı belirlenen 2'si kadın, 3 şüpheli tutuklandı.
Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi Atabey Sokak'ta, 'dil düşürme yöntemi' olarak bilinen kilitli olmayan daire kapılarını kart şeklindeki çelik levhalarla açan 2'si kadın, 3 şüpheli, girdikleri evden çok sayıda altın ve para çaldı. Şüphelilerin koşarak kaçtığını görenlerin ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, şüphelileri takibe aldı. Polisi fark eden şüpheliler, üzerlerindeki altın ve paraları yola atıp kaçmaya çalıştı. Polisin takibi sonucu yakalanan şüphelilerin yapılan kimlik kontrollerinden Samet A. (22), Aynur A. (34) ve Aslı B. (29) oldukları belirlendi. Şüphelilerin, girdikleri daireden 14 çeyrek altın, 1 yarım altın, 3 bilezik, 2 altın kolye, 1 altın bileklik, üzerinde 5 adet çeyrek altın bulunan bileklik, 2 altın, tek taş yüzük, pırlanta, 6 yüzük, 1800 lira ve 30 ABD doları çaldıkları belirlendi.
HIRSIZLIK İÇİN MANİSA'DAN GELMİŞLER
Gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda hırsızlık ve yankesicilik suçlarından kaydı olduğu, Manisa'dan hırsızlık amacıyla Tavşanlı ilçesine geldikleri anlaşıldı.
Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bulunan altınlar ise sahibine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya KÜTAHYA,(DHA)-
2022-11-28 17:16:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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