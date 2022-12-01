Kütahya'da ayı saldırısında öldüğü değerlendirilen kadın defnedildi

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, parçalanmış cesedi bulunan ve ayı saldırısında öldüğü tahmin edilen Emine Akçay (68), toprağa verildi.
Kente 16 kilometre uzaklıktaki Sekiören köyünde başı ve bacağı olmayan kadın cesedi görenler, jandarmaya haber verdi. Ekipler, cesedin Emine Akçay'a ait olduğunu belirledi. Akçay'ın cansız bedeni, otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Emine Akçay'ın cenazesi, bugün ise Sekiören köyü mezarlığında toprağa verildi. Ön otopsiye göre, cesette çok sayıda pençe ve diş izine rastlanıldı. Emine Akçay'ın ayı saldırında öldüğü değerlendiriliyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2022-12-01 16:07:13
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