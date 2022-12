Kütahya´da sahte içkiden zehirlenen 2 kişi taburcu oldu

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastanelik olan M.Y. (43) ve N.Ç. (21) taburcu edilirken, E.A.´nın (50) ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Bahçelievler Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde içki satışı yapılan büfeden M.Y., E.A. ve N.Ç., önceki gün, farklı zamanlarda plastik şişede içki aldı. Evlerinde içki içtikten sonra rahatsızlanan 3 kişi, yakınlarının çağırdığı sağlık görevlilerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendikleri tespit edilen 3 kişi, yoğun bakımda tedaviye alındı. M.Y. ve N.Ç., hayati tehlikeyi atlatarak taburcu edilirken, E.A.´nın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

BÜFECİDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

M.Y. ve N.Ç.´nin, sahte içki soruşturması kapsamında tutuklanan büfe işletmecisi Mustafa A.´dan şikayetçi olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-12-02 15:25:21



