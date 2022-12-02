Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında KütahyaTavşanlı karayolunun 20'nci kilometresindeki Yoncalı kavşağında meydana geldi. Mevlüt Bozkurt (63) yönetimindeki 43 UF 694 plakalı otomobil, kavşakta Ali Atay (48) yönetimindeki 34 COE 852 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Atay´ın kullandığı otomobil takla atarak ters dururken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mevlüt Bozkurt´un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Ali Atay ve Hasan Kaynar (48) ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Bozkurt´un cenazesi, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-12-02 22:24:32



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