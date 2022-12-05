Gediz´de otomobilin çarptığı kadın öldü

Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Gediz ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Zekiye Akgün, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kütahya-Gediz karayolu üzerindeki Hacıbaba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Kütahya´dan Gediz´e gelen K.K. yönetimindeki 43 LU 587 plakalı otomobil, Hacıbaba Mahallesi'nde odun taşımak için yolun karşısına geçmeye çalışan Zekiye Akgün´e (62) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Zekiye Akgün, asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları inceleme sonunda Zekiye Akgün´ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Zekiye Akgün´ün cesedi Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü K.K. gözaltına alındı.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Gediz Mehmet ALTINTAŞ
2022-12-05 03:10:34
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