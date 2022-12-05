Araçta uyuşturucularla yakalanıp, gözaltına alındı 

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Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, polisin durdurduğu hafif ticari araçta 888,13 gram metamfetamin ve 22,96 gram skunk ele geçirilirken, sürücü S.B. de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. S.B.'nin kullandığı hafif ticari araç, takibe alınıp, kent girişinde durduruldu. Detaylı aramada 888,13 gram metamfetamin, 22,96 gram skunk, 112 hap, ruhsatsız silah, hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kilitli poşet ele geçirildi. S.B., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-12-05 13:47:55



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