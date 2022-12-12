17 yaşındaki paralimpik yüzme sporcusu Recep, 151 madalya 2 kupa kazandı



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da doğuştan engelli olan Recep Tula (17), ailesinin isteğiyle başladığı paralimpik yüzme sporunda katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda 108´i Türkiye birinciliği, 151 madalya ve 2 kupa kazandı. 2024 yılında Fransa´da gerçekleştirilecek Paris Paralimpik Oyunları´na katılmayı hedeflediğini ve bunun için de sıkı çalıştığını ifade eden Tula, "Paralimpik branşlarda bir iki ismin haricinde diğerleri çok bilinmez. Bunun daha çok yaygınlaşmasını, daha çok kitleye ulaşmasını ve engellilerin spora, sanata, müziğe yoğunlaşmasını istiyorum" dedi.

Kütahya´da oturan Recep Tula, sağ bacağı engelli olarak dünyaya geldi. Üç yaşında geldiğinde ailesinin isteğiyle yüzme sporuyla tanışan Tula, kısa sürede ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldı. Şu ana kadar 108´i Paralimpik Türkiye birinciliği olmak üzere, 151 madalya ve 2 kupa kazanan Tula, yüzme sporu sayesinde çevre edindiğini, sosyalleştiğini ve öz güveninin de arttığını söyledi.

Sağ bacağı için diz altından protez kullanan Recep Tula, milli takıma seçilerek 2024 Paris Paralimpik Oyunları´nda Türkiye için yarışmayı hedeflediğini belirterek, "Yüzmeyi çok seviyorum moral ve motivasyonumu artırıyor, yüzdükçe kendimi buluyorum. Futbolda tüm takımların kadrosu ezbere bilinir ama bizim paralimpik branşlarda bir iki ismin haricinde diğerlerinin ismi bilinmez. Bunun daha çok kitleye ulaşmasını ve engellilerin spora, sanata, müziğe yoğunlaşmasını istiyorum. Son yıllarda Türkiye dereceleri yaptım. Okul sporlarında 7 yarışta 7 Türkiye birinciliği elde ettim. Bunun yanında koşu yarışlarına katıldım. Milli takım barajını 1 saniye ile kaçırdım. Çalışmalara devam ediyoruz. Atletizmde de bir hedefim var. Uzun zamandır koşu protezi ayarlamaya çalışıyorduk. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da bize destek oldu ve protez sözü verdi. Koşu proteziyle birlikte atletizm yarışlarına da katılabileceğim. Hedefimiz 2024 Paris Paralimpik Oyunları" dedi.

Kütahya Engelliler Umut Spor Derneği, Recep Tula´nın yanı sıra engelli sporcular Ömer Talha Yürümez (13), Feyza Öncü (24) ve Macide Uyar´a (32) da yüzme sporunda destek veriyor. Sporcuların başarıları diğer engelli bireylere de örnek gösteriliyor. Doktor tavsiyesiyle fizik tedavi amacıyla yüzmeye başladığını belirten Macide Uyar, 2014 yılında profesyonel olduğunu ve ilk katıldığı Mersin Olimpik Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası´nda Türkiye birincisi olarak Kütahya´ya döndüğünü söyledi. Havuzda kendisini çok mutlu hissettiğini ifade eden Uyar, "Çok mutlu oldum, çünkü böyle bir şey beklemiyordum. Sadece doktor tavsiyesiyle başlamıştım ve suyun üzerinde bile duramazken öğrenip, zamanla yarışlara katılmak bir şeyleri başarabildiğimi gösterdi. Özgüvenim arttı. Kendim gibi engelli olan arkadaşlarıma umut oldum. Gittiği yere kadar devam etmek istiyorum" diye konuştu.

Yüzme sporcuna 10 yıl önce rehabilite amacıyla başlamasına rağmen, devam ettikçe lisanslı bir sporcu haline geldiğini anlatan Feyza Öncü ise şunları söyledi:

"İlk şampiyonluğumu 2016´da Sakarya´da Türkiye ikincisi olarak elde ettim. Spor, insanın özgüvenini geliştiriyor. Sorumluluk sahibi yapıyor. Antrenmanlara gelip gitmek bile bir düzen ve sorumluluk istiyor. Toplumun dilinde engellerimizi aşabildiğimizi hissettiriyor. Ben kendimi öyle görmüyorum. Sadece farklıyız. Zorlukları var. Biz istersek başaramayacağımız hiçbir şey yok. Spor, okul, kariyer anlamında da her şeyi başarabiliriz."

Kütahya´da 10 bin 800´ün üzerinde engelli olduğuna belirten Engelliler Umut Spor Derneği Başkanı Hatice Yakar, genç yaşta spora yönelmenin çok önemli olduğunu söyledi. Dernek olarak yüzme, basketbol, tekerlekli sandalye, dans, halter gibi çok sayıda branşta spor faaliyetleri yürüttüklerini belirten Yakar, "Bizim amacımız engelli arkadaşlarımızı topluma kazandırmak. Onların önünü açmak. Arkadaşlarımız da çok büyük bir gayretle başarıya ulaşmak için çalışıyorlar. Diğer bedensel engelli kardeşlerimizin de derneğimize başvurup, istedikleri dalda spor yapmaları için elimizden gelen desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-12-12 09:52:40



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