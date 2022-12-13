Camilerden sadaka kutusu ve bilgisayar çalan hırsız kamerada

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Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da 3 farklı camiden sadaka kutusu, bilgisayar ve el aletleri çaldığı tespit edilerek gözaltına alınan Murat Durmaz (35), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kütahya´da farklı tarihlerde Şelale Cami, Mekke Cami ve Buhara Siteler Camii´nde sadaka kutusu, bilgisayar ve aralarında matkap ve testerenin olduğu aletler çalındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 450 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından hırsızlık şüphelisinin Murat Durmaz olduğu tespit edildi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Durmaz, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin camilerden hırsızlık yapması ise güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-12-13 19:38:27



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