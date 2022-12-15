Sürücü koltuğunun altından sahte paralar çıktı

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Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da polisin şüpheyle durdurduğu hafif ticari araçta, sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 120 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıklı Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timleri, durumundan şüphelendikleri 43 AR 343 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 120 adet 100 liralık sahte banknot, 1 adet sahte olduğu değerlendirilen altın ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü K.K. ile araçtaki arkadaşı A.G., Yunus timlerince gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-12-15 17:47:02



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