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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Valizdeki gizli bölmeden 2 kilo uyuşturucu çıktı

DHA

Valizdeki gizli bölmeden 2 kilo uyuşturucu çıktı


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da polis ekiplerince durdurulan araçtaki şüphelinin valizine gizlediği 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.H. isimli şüphelinin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen M.H.´nin kullandığı araç, kent girişinde durduruldu. Araçta ve şüpheli M.H.´ye ait valizde arama yapıldı. Valizin tabına yapılan gizli bölmede 10 poşet içerisinde 2 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü M.H. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınarak ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2022-12-17 09:57:17

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