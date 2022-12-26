Kütahya'da apartmanda yangın; 11 kişi dumandan etkilendi

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Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da çoğunluğu öğrencilerin yaşadığı bir apartmanın asansör makine dairesinde elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yoğun dumandan etkilenen 10 kişi ambulansta tedavi edilirken, 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Andız Mahallesi´nde çoğunluğu öğrencilerin kaldığı 4 katlı bir apartmanın asansör dairesindeki elektrik panosunda yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden apartman sakinleri, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, apartmanda yaşayanları binadan tahliye etti. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürürken, yoğun dumandan etkilenen 10 kişi ambulansta ayakta tedavi edildi, 1 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-12-26 17:59:51



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