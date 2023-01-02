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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tahliye olduktan 1 hafta sonra yine hırsızlıktan yakalandı

DHA

Tahliye olduktan 1 hafta sonra yine hırsızlıktan yakalandı


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da 3 farklı camiden sadaka kutusu, bilgisayar ve el aletleri çaldığı tespit edilerek tutuklanan şüpheli Murat Durmaz (35), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan 1 hafta sonra hırsızlık yaparken yakalandı. Gözaltına alınan Durmaz´ın kamera kayıtlarını yok etmek için girdiği camilerdeki kayıt cihazlarını da çaldığı ortaya çıktı.
Kütahya´da farklı tarihlerde Şelale Cami, Mekke Cami ve Buhara Siteler Camii´nde sadaka kutusu, bilgisayar ve aralarında matkap ve testere çaldığı tespit edilen Murat Durmaz, geçen 13 Aralık günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cezaevinde 12 gün kalan Durmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tahliye edilmesinden 1 hafta sonra Durmaz´ı Sultanbağı Mahallesi´nde mahalle bekçileri şüphe üzerine durdurdu. Şüphelinin elindeki çuvaldan çalıntı olduğu tespit edilen dizüstü bilgisayar, hoparlör, kulaklık, bozuk para ile levye ve tornavidanın aralarında olduğu el aletleri ele geçirildi. Ayrıca, özel halk otobüsünden çalındığı belirlenen mahalle muhtarına ait kaşe ve Kütahya Muhtarlar Derneği yazılı kalemler bulundu. Yapılan incelemelerde şüpheli Durmaz´ın Bahçelievler ve Kirazpınar mahallelerindeki 2 farklı camide de hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. Şüphelinin caminin güvenlik kamera kayıtlarını yok etmek için kayıt cihazlarını da çaldığı belirlendi.
Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan Murat Durmaz, işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2023-01-02 17:49:18

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