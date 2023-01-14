Kütahya'da 6 bin litre 'kaçak' akaryakıt ele geçirildi

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 bin 200 litre akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt satışı yaptığı tespit edilen M.K. ve N.Ş. isimli 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda tank ve bidonlar içerisinde 6 bin 200 litre kaçak akaryakıt ile düzenek ele geçirildi. Ayrıca N.Ş. isimli şüphelinin adresinin çevresinde yapılan araştırmalarda 5 farklı izinsiz kazı alanı tespit edildi, çok sayıda kazıda kullanılan cihaz ve dedektör bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2023-01-14 00:22:43
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