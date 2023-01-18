Polisten 15 kilometre kaçtı, bıraktığı aracı almaya dönünce yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayarak 15 kilometre takip edilen Sinan K., otomobili bırakıp kaçtı. Sinan K., bir süre sonra aracı almaya döndüğünde yakalanarak gözaltına alındı; yapılan testte ise 2,18 promil alkollü olduğu belirlendi.
Adnan Menderes Caddesi´nde denetim yapan trafik polisleri, saat 02.00 sıralarında, şüphe üzerine 43 US 594 plakalı otomobilin sürücüsü Sinan K.´ye 'dur' ihtarında bulundu. İkaza uymayarak kaçan Sinan K., polis ekiplerince yaklaşık 15 kilometre takip edildi. Sinan K., Yunus Emre Mahallesi Dumlupınar Bulvarı´nda otomobili yol kenarına çekip kaçtı. Aracı park halinde bulan ekipler de Sinan K.´yi kısa süre sonra bıraktığı yerden almak için geri döndüğünde gözaltına aldı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Sinan K.´nin yapılan testte ise 2,18 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sinan K.´ye 'polisin ihtarına uymama', 'alkollü ve ehliyetsiz olarak araç kullanma' suçlarından 45 bin TL ceza uygulandı. Sağlık kontrolünün ardından Sinan K., ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği´ne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2023-01-18 11:24:06
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