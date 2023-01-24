Kütahya´dan 138 kaçak göçmen, sınır dışı edildi

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA ve çevre illerden güvenlik güçlerince yakalanan ya da Türkiye´ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilerek, geri gönderme merkezine yerleştirilen Afganistan uyruklu 138 göçmen, sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi.
Kütahya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi´nde gözetim altında tutulan 138 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin sınır dışı işlemleri tamamlandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından alınan güvenlik önlemleriyle otobüslere bindirilen kaçak göçmenler, kara yoluyla Altıntaş Zafer Havalimanı'na sevk edildi. Yurda kaçak girdiği tespit edilen ve suça karışan göçmenlerin bulunduğu kafile, Afganistan hava yollarına ait uçakla ülkelerine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2023-01-24 15:49:27
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