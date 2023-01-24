Beton mikserinin çarptığı yaya öldü; operatör gözaltında

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, üst geçit altındaki yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin çarptığı Adnan Şafak (61), hayatını kaybetti. Operatör Ahmet Karateke, gözaltına alındı.
Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar yolu tren garı kavşağında meydana geldi. Çevre yoluna çıkmak için manevra yapan Ahmet Karateke'nin kullandığı 34 TK 8071 plakalı beton mikseri, üst geçit altındaki yolun karşısına geçmeye çalışan Adnan Şafak'a çarptı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Şafak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Adnan Şafak'ın cansız bedeni, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Beton mikseri operatörü Karateke ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2023-01-24 17:45:49
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