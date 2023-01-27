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Numan Kurtulmuş: Azerbaycan milletine taziyelerimizi iletiyoruz (3)

DHA

Numan Kurtulmuş: Azerbaycan milletine taziyelerimizi iletiyoruz (3)


'VESAYET KONSEYİ OLUŞTURACAKLAR'
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kütahya´da katıldığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Vefa Buluşması´nda yaptığı konuşmada muhalefet partilerini eleştirerek, "Bunlar, eski dönemlerin vesayet konseyleri akıllarında kalmış ki, kendileri bir şekilde vesayet konseyi oluşturacaklar. Varsayalım, bir tanesi yüzde 50 artı 1 oy alacak, sizlerin oylarıyla cumhurbaşkanı olacak. Ama ülkeyi ona yönettirmeyecekler. Vesayet konseyi toplanacak, karar verecek. Millet bu yola girmez. Millet şunu bilir ki, böyle kalabalık bir grupla, 6-7 kişiyle köşe başındaki bakkal dükkanını bile birlikte yönetmek mümkün olmaz. Millet buna prim vermez, bunlar milletin sözüne itibar etmez. Bu millet CHP ve gölgesindekilere Allah´ın izniyle, kendi ferasetiyle sittin sene iktidar yüzü göstermez ve göstermeyecektir" dedi. 
'ŞİMDİDEN 14 MAYIS BAYRAMINIZI KUTLUYORUM'
Seçim kampanyası döneminde partililere tavsiyelerde bulunan Kurtulmuş, şunları söyledi:
"Kafası karışmış olan kardeşlerimizin bir kere daha gönüllerini kazanacağız. Onları dinleyeceğiz. Allah´ın izniyle 14 Mayıs´ta da sandıkları patlatarak, Tayyip Erdoğan´ı yeniden cumhurbaşkanı, AK Parti´yi de Meclis´in ana partisi haline getireceğiz. Allah´a çok şükür özellikle temmuz ayından bu yana çok güzel bir ivme yakaladık. Yukarı doğru gidiyoruz. Her gün biraz daha yükseliyoruz. Karşı tarafta her gün biraz daha dağılıyor. Her gün biraz daha dağılmaya da devam edecekler. İnşallah bu süreci olağanüstü bir şekilde yöneteceğiz ve eksikliğe mahal vermeyeceğiz. Biz, bir hedefe yöneldiğimiz zaman, Allah´a tevekkül edip, onun gerçekleşmesi için mücadele ediyoruz. Hedefimiz 2023'ün 14 Mayıs´ında Türkiye´nin bu dönüm noktasında en güzel şekilde geçmesi ve Türkiye Yüzyılı'nın kapısının ardına kadar açılmasını sağlamaktır. Bu süreçte bir takım oyunu oynayacağız. Bizim siyasetimiz adam eksiltmek üzerine değil, insan çoğaltmak üzerine kuruludur. Her gün biraz daha çoğalacağız ve 14 Mayıs´a kadar en üst seviyemize ulaşacağız. Biz kademeye gireceğiz. Biz bir mücadele veriyoruz. Bu bir takım oyunudur. Hepimizin eksikleri, hataları olur. Hatası, eksiği olan bir arkadaşımız, 'Aman ne güzel bu düştü mü dersiniz?' Yoksa rakip geliyor, onun boşluğunu doldurmak için hemen arkasından kademeye mi girersiniz? Kademeye gireceğiz ve topyekün sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Şimdiden 14 Mayıs bayramınızı kutluyorum. İnşallah Kütahya´da da tarihi bir zafere imza atacağınıza yürekten inanıyorum. Allah sözünüzü ve bileğinizi kuvvetli kılsın."
Kurtulmuş, konuşmasının ardından partiye en fazla üye kazandıran partililere teşekkür belgesi takdim etti. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2023-01-27 20:18:24

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