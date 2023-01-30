Kütahya'da Kocayayla Geçidi, kar yağışıyla bembeyaz

Mustafa YİĞİT/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi Kocayayla Geçidi'nde kar yağışı, aralıklarla etkili olurken, kar kalınlığı ise 6 santimetreye yükseldi.
Bursa'nın İnegöl ilçesi ve Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasındaki Kocayayla Geçidi, kar yağışıyla beyaza büründü. Karayolları ekipleri, kar küreme araçları ve iş makineleri ile yolu açık tutabilmek için aralıksız çalışma yaptı. Trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışıyla kayganlaşan yolda dikkatli olmaları konusunda uyardı. 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde kar kalınlığı, 6 santimetreye ulaştı. Bölgeye araçlarıyla gelenler de kar manzarasında piknik yaparak fotoğraf çekip, keyifli vakit geçirdi. DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT
2023-01-30 11:47:31
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