Murat Dağı'nda mahsur kalan 60 öğrenci kurtarıldı

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Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, gece yoğun kar yağışı nedeniyle Murat Dağı'nda mahsur kalan 4 minibüsteki 60 üniversite öğrencisi, Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gediz ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Murat Dağı Kayak Merkezi'nden dönen Dumlupınar Üniversitesi'nden 60 öğrencinin bulunduğu 4 minibüs, dün 20.30 sıralarında bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplandı. İhbarla harekete geçen Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, greyderler ve arazi araçlarıyla bölgeye ulaştı. Gediz Orman İşletme Müdürü İzzet Akgün, Orman İşletme Şefi Fatih Türk ve orman personeli tarafından gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarına Gediz Offroad Grubu (GEDOF) da araçlarıyla destek verdi. Ekiplerce yapılan çalışmaların ardından kurtarılan öğrenciler güvenli şekilde ilçeye getirildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Gediz Mehmet ALTINTAŞ

2023-02-04 13:00:41



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