Kütahya´da 2 bin 280 konut için kuralar çekildi



KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da `İlk Evim, İlk İş Yerim´ projesi kapsamında inşa edilecek 2 bin 280 konut için noter huzurunda kura çekildi.

Kütahya kent merkezinin yanı sıra, Gediz, Tavşanlı, Emet, Altıntaş, Domaniç, Simav, Aslanapa, Dumlupınar ve Hisarcık ilçelerinde yapılacak 2 bin 280 konut için Kütahya Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde kura töreni düzenlendi. Törene Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan katıldı.

Vali Ali Çelik, `İlk Evim, İlk İş Yerim´ projesinin önemli, büyük bir proje olduğunu ifade ederek, "TOKİ´nin 20 yıldır sürdürdüğü bu proje ve kentsel dönüşüm kapsamında evlerimizin yeniden inşa edilmesi, inşa edilirken de insana dayalı yaşanmak istenen sosyokültürel yapıyı bozmadan, mahalle kültürünün bir parçası olarak karakter yansıtan evler olarak devam etmesi bizler açısından en büyük mutluluk. Depreme dayanıklı evlerin inşa edilmesi de güven kavramını beraberinde getiriyor. Kura çekimiyle hak sahibi olacak vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Süreç devam ediyor. TOKİ yatırımları hız kesmiyor. Şehrimizde 5 milyara yakın yatırımı devam ediyor. Hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın da en kısa zamanda ev sahibi olma istekleri karşılık bulacak" dedi. Konuşmaların ardından noter huzurunda kuralar çekildi. Salondaki vatandaşlar kuraları büyük bir heyecanla takip etti. Hak sahiplerinden Rafet Yavuz ve annesi Nahide Yavuz, ev sahibi olacağı için mutlu olduğunu söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Kütahya KÜTAHYA,(DHA)

2023-02-05 15:40:24



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