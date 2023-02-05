Kütahya´da okullara 1 gün ara verildi



KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA Valiliği, kar yağışı nedeniyle kentte yarın eğitime 1 günlün ara verildiğini açıkladı.

Kütahya´da hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken, aralıklarla etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kütahya Valiliği, beklenen kar yağışının yanı sıra oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesi nedeniyle kent genelinde eğitime yarın, 1 günlün ara verildiğini açıkaladı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizin batı ve kuzey kesimlerinde beklenen kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesi, taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak; il genelinde, 06.02.2023 Pazartesi günü, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya KÜTAHYA,(DHA)

2023-02-05 20:26:55



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