Enkazda buldukları para ve değerli eşyaları güvenlik güçlerine teslim ettiler

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Tuna İŞLEYEN/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´dan Hatay´a desteğe giden maden işçileri, enkazdan onlarca kişiyi kurtarırken, buldukları para ve değerli eşyaları da güvenlik güçlerine teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay´a, Kütahya´nın Tavşanlı ilçesinden desteğe giden maden işçileri, katıldıkları aramakurtarma çalışmalarında onlarca kişiyi enkazdan sağ çıkardı. Madenciler, çalışmalar sırasında enkazda buldukları para, altın ve değerli eşyaları da toplayarak güvenlik güçlerine tutanak karşılığı teslim etti. DHA-Genel Türkiye-Kütahya Tuna İŞLEYEN

2023-02-13 12:16:29



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