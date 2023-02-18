Kütahya´da öğrenci ve öğretmenler, depremzedeler için seri üretimde



Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile Halk Eğitim Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü'nde gönüllü olarak çalışan öğrenci ve öğretmenler, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için uyku tulumu, eşofman, içlik, atkı, bere, mont ve temizlik malzemeleri üretiyor.

Kütahya´da mesleki ve teknik Anadolu liseleri, Halk Eğitim Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü, afet seferberliğine ortak oldu. Okullarda afet bölgesindeki depremzedelerin ihtiyacını karşılamak için gönderilen yardım TIR´ların yanı sıra uyku tulumu, eşofman, içlik, atkı, bere, mont ve temizlik malzemeleri üretimi de sürdürülüyor. Bakanlık tarafından `kardeş şehir´ ilan edilen Hatay için öğretmen, öğrenci, öğretici, kursiyer ve gönüllülerinin bir arada çalışmaya devam ettiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Arsuz ve Belen´de temel ihtiyaç ne ise öncelikle onları giderme üzerine yoğunlaştık. Aramakurtarmanın yanında un ve su ihtiyacı hasıl oldu. TIR´larla su gönderdik ardından orada bir fırınla anlaşarak günlük 10 bin ekmek üretmek üzere un gönderdik. Daha sonra ihtiyaç ürünlerini eğitim çalışanlarımız ve Kütahyalı vatandaşlarımızın desteğiyle temin etmeye çalıştık. Bu kapsamda 15 TIR ve 8 kamyon malzeme sevkiyatı yaptık. 2 seyyar mutfak kurduk, 90 bin ekmek, 14 bin koli su, 3 bin 500 koli gıda paketi, 2 bin 100 çuval un, 2 bin 800 battaniye, 3 bin 500 giysi, 224 yatak, 6 konteyner, 200 soba ve uyku tulumu gönderdik" dedi.

'ÖĞRENCİLER GÖNÜLLÜ ÜRETİM YAPIYOR'

Pandemi döneminde de dezenfektan ve temizlik ürünlerini ürettiklerini söyleyen Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Özünlü, "Depremzedelerimizin çadırlarında ihtiyaç olan sıvı el sabunu, çamaşır suyu gibi temizlik ürünlerini üretmeye başladık hatta bununla ilgili de bir kampanya başlattık. Vatandaşlarımızın bize hammadde desteği verirse biz ücret almadan gereken üretimi yapıyoruz. Yaptığımız bu temizlik ürünlerini de gönüllü olarak deprem bölgesine gönderiyoruz. Ciddi bir ürün sevkiyatı yaptık. Öğrencilerimiz ve personelimiz gece gündüz demeden depremzedelerimize hizmet etme çabasındalar. Zaman birlik zamanı. Öğrencilerimiz de böyle bir projede yer almaktan çok mutlu" diye konuştu.

'ANNELİK DUYGUSUYLA ÇALIŞIYORLAR'

Deprem felaketinden hemen sonra usta öğreticilerle bir araya gelerek, bölgedeki acil ihtiyaçları gidermek için seferberlik ilan ettiklerini kaydeden Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli, gıda ihtiyacının karşılanması için ilk olarak bayatlamayan poğaça ve kurabiyeler ürettiklerini söyledi. Telli, "Mutfağımızdan giyime kadar bütün atölyelerimizde hummalı bir çalışma başlattık. İlk olarak mutfakta bayatlamayan poğaça, kurabiye ve erzaklar koli koli hazırlandı. Hijyenik ped ve çocuk bezi ihtiyaçlarını da gidermek için tedarik yapıp, Kahramanmaraş´a ulaştırdık. Olgunlaşma Enstitüsü olarak Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün koordinesinde uyku tulumu ihtiyacı olduğunu öğrendik. Bu kapsamda çalışmalarımız devam ediyor. Önce 100 adet şimdi de 50 adet uyku tulumu teslim ettik. Burada yaşayan depremzedeler için de eşofman takımları, tayt, içlik, atkı ve bere ürettik, üretmeye de devam edeceğiz. Enstitümüzde çalışan usta öğreticilerimiz kadın ve çoğu anne. Bu hissiyatla çalıştılar. Hepsi annelik duygularıyla hareket ederek, en iyisi olmasını için canla başla çalışıyorlar. Bu anneler bu kadınlar ve yine memleketinin yanında" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2023-02-18 12:10:08



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