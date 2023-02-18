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Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya)KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde kontrolden çıkıp, takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. E.B. yönetimindeki 43 ACM 511 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. Kazada, sürücü ile yanındaki E.E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN

2023-02-18 16:35:00



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